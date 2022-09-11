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Trabzonsporlu Yazıcı ve Semedo'nun tedavileri sürüyor

11.09.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonsporlu Yazıcı ve Semedo'nun tedavileri sürüyor

Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Ferencvaros karşılaşmasında sakatlanan Yusuf Yazıcı ile Djaniny Semedo'nun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kulüp doktoru Halit Polat, Trabzospor'un resmi internet sitesinden iki futbolcunun sakatlıklarına ilişkin bilgi verdi.

Polat, açıklamasında, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Ferencvaros karşılaşması sonrası sol dizinde ağrı hisseden oyuncu Yusuf Yazıcı’nın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildiğini belirterek, oyuncunun tedavisine sağlık ekiplerince devam edildiğini ifade etti.

Aynı müsabaka sonrasında sağ alt baldırında ağrı hisseden Djaniny Semedo’nun ise yapılan muayenesinde sağ alt baldır kaslarında zorlanma ve spazm tespit edildiğini anlatan Polat, bu oyuncunun da tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

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