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Trabzonspor'un 27 maçlık yenilmezlik serisine Antalyaspor son verdi

11.12.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un 27 maçlık yenilmezlik serisine Antalyaspor son verdi

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de 27 maçlık yenilmezlik serisine Fraport TAV Antalyaspor son verdi.

Antalya Stadı'nda oynanan 16. hafta mücadelesinde bordo-mavilileri 51. lig randevusunda 2-1 yenen Akdeniz ekibi, puanını 21'e çıkardı.

Daha önce Altay ve Aytemiz Alanyaspor'u yenen Antalyaspor, Trabzonspor galibiyetiyle iç sahada üst üste üçüncü maçını kazanmış oldu.

Antalyaspor mücadelesinden önce oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan ligde lider konumda bulunan Karadeniz ekibi ise 39 puanda kaldı.

Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor yenilgisiyle ligde 27 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta mağlup olmayıp, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etmişti.

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan bordo-mavililer, o günden bu yana dış sahada kaybetmemişti.

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