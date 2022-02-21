Trabzonspor'un forvetteki istikrarı Nwakaeme

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken attığı goller ve ortaya koyduğu performansla da takımına önemli katkılar sağladı.
İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 4 sezonda 133 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 41 kez havalandırdı.
Nwakaeme, 2018-2019 sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020 sezonunda 43 maçta 14, geçen sezon 35 maçta 7 gol, bu sezon da 24 maçta 9 gol kaydetmeyi başardı.
Nijeryalı oyuncu, ligde ise 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020 sezonunda 29 maçta 11 gol, 2020-2021 maçta 34 maçta 7 gol, bu sezon da 20 maçta 8 gol attı.
- Geçen sezonu şimdiden geçti
Trabzonsporlu oyuncu, geçen sezonki gol sayısını bu sezon lig bitmeden geçti.
Geçen sezon ligde 34 maçta 7 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavili futbolcu, Aytemiz Alanyaspor'a attığı 2 gol ile gol sayısını 8'e yükselterek daha başarılı bir grafik sergiledi.
- Gol attığı maçlarda 19 puan
Trabzonspor, Nwakaeme'nin gol attığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan topladı.
Nwakame, bordo-mavili takımın ilk hafta 5-1 galip geldiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ikinci hafta 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor, 3. hafta 1-0 yendiği Giresunspor maçı ile 4. hafta 2-2 biten Galatasaray maçlarında 1'er gol olmak üzere 4 gol attı.
Nijeryalı futbolcu, bordo-mavili takımın sahasında ligin 11. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği ve ligin 15. haftasında Adana Demirspor karşısındaki 2-0'lık galibiyette 1'er gol daha kaydetti.
Nwakaeme, son hafta 4-0'lık Aytemiz Alanyaspor deplasmanında da bu sezon ilk kez 2 gol atmayı başardı.
- 45 sezon sonraki başarı
Nwakaeme, bir Süper Lig sezonunun ilk dört maçında da gol atan ikinci Trabzonspor oyuncusu olmayı başarmıştı.
Karadeniz ekibinde 1976-77 sezonunda Necmi Perekli, ilk 6 maçta da gol atarak 8 golle bu alanda en iyi başlangıcı yapmıştı.
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