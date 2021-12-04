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Trabzonspor'un genel kurulu başladı

04.12.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki gün sürecek olağan genel kurulda Ahmet Ağaoğlu, seçime tek aday olarak girecek

Trabzonspor Kulübünün 78. Olağan Genel Kurulu başladı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağan genel kurulda, Başkan Ahmet Ağaoğlu seçime tek aday girecek.

Genel kurulda, 9 bin 353 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Bordo-mavili kulübün 54 yıllık tarihinde 47. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve getirilecek.

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçildikten sonra 2 Aralık 2018'de olağan genel kurulda 3 yıllık daha başkanlığa getirilen Ahmet Ağaoğlu'nun 1335 günlük süresi tamamlandı.

Tek listenin bulunduğu genel kurula üyeler fazla ilgi göstermedi.

Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun konuşmasıyla başlayan genel kurulda, oy çokluğuyla divan başkanlığına Ali Sürmen seçildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem, genel kurul üyelerine sunuldu.

Kongrenin bugünkü bölümünde kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetleme kurulu raporu görüşülecek. Daha sonra da yönetim kurulunun ibrası oylanacak. Yarın 09.00'da başlayacak genel kurulda, başkan adayı Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un yürüdüğü bu güzel, mutlu ve geleceği parlak yürüyüşte katkısı olan, bugün görevi sona erecek eski yöneticileri tebrik etti, yeni yaşamlarında başarılar diledi.

Gönüllerinin şampiyonluğa giden takımın taraftarlarının genel kurulunda daha çok olmasını istediğini dile getiren Sürmen, "İnşallah ilerleyen saatlerde bu arzumuz gerçekleşir. Ama gelemeyen arkadaşlarımızın bir şeye dikkat etmesi lazım. Ahmet Celal Ataman başkan burada. Hiçbir genel kurulu kaçırmamıştır. Kendisine sağlıklı, uzun ömürler dilerim." dedi.

Bordo-mavili kulüpte art arda 3. kez göreve getirilecek Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı.

Yedek üyeler: Lokman Sadıklar, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekci, İbrahim Aydın

Yeni yönetim kurulu asil listesinde 6 yeni isim bulunuyor.

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