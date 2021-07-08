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Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu

08.07.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu

Trabzonspor, kamp döneminde 4 hazırlık maçı yapacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın kamp döneminde yapacağı hazırlık maçı programının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Buna göre takımımız 14 Temmuz'da Ümraniyespor, 22 Temmuz'da Bandırmaspor, 24 Temmuz'da İstanbul Başakşehir, 26 Temmuz'da Kasımpaşa ile hazırlık maçları oynayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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