Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu

Trabzonspor, kamp döneminde 4 hazırlık maçı yapacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın kamp döneminde yapacağı hazırlık maçı programının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Buna göre takımımız 14 Temmuz'da Ümraniyespor, 22 Temmuz'da Bandırmaspor, 24 Temmuz'da İstanbul Başakşehir, 26 Temmuz'da Kasımpaşa ile hazırlık maçları oynayacaktır." ifadelerine yer verildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz