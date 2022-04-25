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Trabzonspor'un hücum oyuncuları durdurulamıyor

25.04.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig lideri bordo-mavililerde, Cornelius 14, Nwakaeme 11, Djaniny 9, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7 ve Visca 5 gol olmak üzere toplam 54 gole imza attılar

Spor Toto Süper Lig'de 34 hafta sonunda 76 puanla liderliğini sürdürerek 35. hafta öncesi şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor'un hücum oyuncuları durdurulamadı.

Ligde 34 haftalık dönemde 63 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavili takımda, 12 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibinde, Cornelius 14, Nwakaeme 11, Djaniny 9, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7 ve Visca 5 gol olmak üzere hücum oyuncuları toplam 54 gole imza attı.

Trabzonspor'da Marek Hamsik ve sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho 2'şer, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a giden Yusuf Sarı'nın yanı sıra Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Bruno Peres de 1'er gol kaydetti. Bir gol de rakip takımın kendi kalesine attığı golle geldi.

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