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Trabzonspor'un kalecisi Erce Kardeşler evlendi

07.06.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un kalecisi Erce Kardeşler evlendi

Trabzonspor'un kalecisi Erce Kardeşler, Gözde Yalavaç ile hayatını birleştirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başarılı kalecimiz Erce Kardeşler dünya evine girdi. Bursa'da düzenlenen nikah töreniyle hayatını Gözde Yalavaç ile birleştiren oyuncumuza ve eşine ömür boyu mutluluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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