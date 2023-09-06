YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor'un kiraladığı Berat Özdemir, Trabzon'a geldi:

Trabzonspor'un kiraladığı Berat Özdemir, Trabzon'a geldi:

06.09.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un Suudi Arabistan ekibi Al Ittifak'tan kiraladığı Berat Ayberk Özdemir, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un kiraladığı Berat Özdemir, Trabzon'a geldi:

Özdemir'i, Trabzon Havalimanı'nda taraftar sevgi gösterileriyle karşıladı.

Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Özdemir, "Eve geldim yeniden, çok mutluyum. Umarım bıraktığımız yerden Trabzonspor armasını en güzel şekilde temsil etmeye devam ederiz. Giderken ağlayarak gittim ama ne güzel ki bugünleri de görmeyi Allah nasip etti." dedi.

Özdemir, taraftarların sevgisine her zaman sahada karşılık vermeye çalıştığını dile getirerek, "Bu saatten sonra daha fazla çalışarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Beşiktaş maçına hazır olup olmadığı yönündeki soru üzerine Özdemir, "Ben hazırım, sezon başında çok güzel bir kamp geçirdim. Sezonun ilk 4 maçının 3'ünde, ilk 11 oynadım. Bundan sonrasında karar merci hocamız. Hazır bıraktık, hazır geldik." ifadelerini kullandı.

Özdemir, "5" numaralı formayı giymek istediğini vurgulayarak, "Tek mesajım, biz şampiyon olduğumuz sezon stadyum tıklım tıklımdı. Umarım Beşiktaş maçından itibaren dolu stadyumda oynamaya devam ederiz. Umarım takımca çok güzel performans sergileriz." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'dan başka kulüplerin de kendisini istediği söyleyen Özdemir, "Eve geldik dedim. Burası benim evim. Her zaman, Trabzonspor masadaysa benim için konu kapanmıştır. Zaten öyle de oldu." şeklinde konuştu.

Trabzon'da özledikleri arasında hamsinin de bulunduğunu ifade eden Özdemir, taraftarla fotoğraf çektirdikten sonra havalimanından ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrenci servisi fiyatları belli olduÖğrenci servisi fiyatları belli oldu
Kombi çalmaya çalışan hırsızları bekçiler kıskıvrak yakaladıKombi çalmaya çalışan hırsızları bekçiler kıskıvrak yakaladı
Arnavutköy’de selin bastığı mahalle havadan görüntülendiArnavutköy’de selin bastığı mahalle havadan görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Trabzon Berat Özdemir

Trabzon Namaz Vakitleri 6 Eylül Çarşamba

İmsak
04:16
Sabah
05:45
Öğle
12:25
İkindi
16:02
Akşam
18:55
Yatsı
20:17

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Çarşamba

Hülya eczanesi
Ortahisar
Bilge eczanesi
Caykara
Ulu eczanesi
Of
Özlem eczanesi
Yomra
Bal eczanesi
Ortahisar
Melis eczanesi
Ortahisar
Arakli eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Skandal olay! 6 erkek tarafından toplu tecavüze uğradı

Skandal olay! 6 erkek tarafından toplu tecavüze uğradı

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.