YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın acı günü

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın acı günü

10.04.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın acı günü

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, dedesi Hüseyin Çakır'ı kaybetti.

Bordo-mavili takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Hüseyin Çakır'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhum Hüseyin Çakır'ın cenazesi, 11 Nisan Pazartesi günü öğle namazını müteakip İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yomra Ocak köyünde defnedilecektir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çal Mağarası üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle turizme katkı sunuyorÇal Mağarası üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle turizme katkı sunuyor
Soma’da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralıSoma’da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralı
Amasya'da kavga ihbarına giden polislere mahalle sakinlerinden sürpriz kutlamaAmasya'da kavga ihbarına giden polislere mahalle sakinlerinden sürpriz kutlama
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Uğurcan Çakır

Trabzon Namaz Vakitleri 10 Nisan Pazar

İmsak
04:14
Sabah
05:44
Öğle
12:28
İkindi
16:07
Akşam
19:02
Yatsı
20:26
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Will Smith’in cezası belli oldu! Akademiden sert hamle

Will Smith’in cezası belli oldu! Akademiden sert hamle

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Beckham'ın oğlu milyarderin kızıyla evlendi! Düğün öncesi olay karar

Beckham'ın oğlu milyarderin kızıyla evlendi! Düğün öncesi olay karar

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.