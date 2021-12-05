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Trabzonspor'un olağan genel kurulu

05.12.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Ahmet Ağaoğlu, oyunu 4 numaralı sandıkta kullandı

Trabzonspor Kulübünün 78. genel kurulunda başkan Ahmet Ağaoğlu oyunu kullandı.

Seçime tek aday olarak giren Başkan Ağaoğlu, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula sabah saatlerinde listesindeki isimlerle geldi.

Ağaoğlu, Divan Başkanı Ali Sürmen ile bir süre görüştükten sonra oyunu 4 numaralı sandıkta verdi.

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