Trabzonspor'un orta alan oyuncusu Lewis Baker: "Benim için yeni meydan okuma"

Trabzonspor'un İngiltere'nin Chelsea Kulübünden kadrosuna dahil ettiği Lewis Baker, "Bu benim için yeni bir meydan okuma. Bu meydan okumayı kabul ediyorum kesinlikle. Buraya gelme sebeplerimden birisi de bu." dedi.

Baker, hafta sonu sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın bu sabahki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İngiliz orta alan oyuncusu, takımda tecrübeli isimlerin olduğunu ve kendisine yardımcı olduklarını belirterek, "Dolayısıyla işimi kolaylaştırdılar. İngiltere'de, gelmeden önce de hazırdım maçlara çıkmaya. Ancak takdir edersiniz ki takım arkadaşlarınız sizi henüz tanımadan, onları tam olarak tanıyamadan, özelliklerini bilmeden bir maça çıkmak çok zor. İlk maçta bunun zorluğunu biraz yaşadım açıkçası. Ama bunu yavaş yavaş atlattığımı ve kısa sürede arkadaşlarımla birbirimizle çok iyi uyum sağladığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'da forma şansı bulan Baker, "Futbolu özlediğimi söyleyebilirim. Uzun bir aradan sonra bu yarışmacı maçlara, mücadele gerektiren maçlara tekrar dahil olma fırsatı buldum. Sezonun geri kalanını da bu yüzden dört gözle bekliyorum açıkçası.'' şeklinde konuştu.