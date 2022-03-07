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Trabzonspor'un şampiyonluk kupasını çocuklarının mezarına götürmek istiyorlar

07.03.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyin sapı tümörü nedeniyle 13 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin'in annesi Filiz Bayraktar: - "Oğlumun yaşarken göremediği kupayı mezarına götürmek istiyorum. İnşallah bizi görür, biz de mutlu oluruz" - Baba Köksal Bayraktar: - "Nasip olmadı oğluma, keşke bugünleri görseydi. Eşimin dediği gibi kupayla mezarına gitmeyi inşallah Mevlam bize nasip eder"

HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Beynindeki tümör nedeniyle vefat eden 13 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'ın anne ve babası, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de şampiyon olması durumunda kupayı çocuklarının mezarına götürmek istiyor.

Rahatsızlığı nedeniyle üç kez ameliyat olan Hüseyin Bayraktar, 6 ay önce tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki aile mezarlığına defnedilen Bayraktar'ın annesi Filiz ve babası Köksal Bayraktar, İstanbul'dan gelerek çocuklarının mezarını ziyaret etti.

Anne Filiz Bayraktar, AA muhabirine, bir internet sitesinin kendisine sorduğu sorunun ardından sosyal medyada gündeme geldiklerini söyledi.

Zor ve yorucu bir süreç yaşadıklarını, Trabzonspor'un başarılı geçirdiği bu sezonu oğlunun görememesinden dolayı çok üzüldüğünü dile getiren Bayraktar, bu sene tek isteğinin, Trabzonspor'un şampiyon olması durumunda, şampiyonluk kupasını oğlunun mezarına götürmek olduğunu ifade etti.

- "Koyu bir Trabzonsporluydu"

Bayraktar, bordo-mavili takımı yakından takip eden oğlunun hiçbir maçı kaçırmamaya özen gösterdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğlumla 7 aylık süreçte hastanelerdeydik. Beyin sapı tümörü vardı. 6 ay önce oğlumu kaybettik. Koyu bir Trabzonsporluydu. Şimdi de Trabzonspor'un şampiyon olacağı bir dönemde çok duygulandım. Bana böyle bir soru sorulunca kupayı alıp başkan, futbolcular, eşim ve evlatlarımla oğlumun yanına gitmek istediğimi söyledim."

Anne Bayraktar, oğlunu çok erken yaşta kaybettiği için büyük acılar yaşadığını anlatarak, "Oğlumun yaşarken göremediği kupayı mezarına götürmek istiyorum. İnşallah bizi görür, biz de mutlu oluruz. Halen çok zorlu bir süreç geçiriyoruz. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. İnşallah şampiyon oluruz." dedi.

Köksal Bayraktar ise eşinin isteğinin sosyal medyada yayınlamasının ardından Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile görüştüklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Ertuğrul başkanımız bize konuyla ilgili dönüş yaptı. Zaten büyüklerimiz bu konuda duyarlı. Ahmet Ağaoğlu ve Erdoğan başkanımız sağ olsun. Şu andaki süreç Trabzonspor'un şampiyonluğu. Oğlumun bana her zaman dediği gibi 'Herkes okulda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray şampiyon oluyor, seviniyorlar biz ne zaman sevineceğiz?' Nasip olmadı oğluma, keşke bugünleri görseydi. Eşimin dediği gibi kupayla mezarına gitmeyi inşallah Mevlam bize nasip eder."

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