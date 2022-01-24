Trabzonspor'un son dakikada gelen galibiyeti, taraftarlarını sevince boğdu

Lider Trabzonspor'un Süper Lig'de konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 yenerek şampiyonluk hedefiyle yürüyüşünü sürdürmesi, taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.

Bordo-mavili takımın deplasmanda oynadığı maçı evlerinde, iş yerlerinde ve kafelerde izleyen taraftarların heyecanı, ilk yarının 1-0 geride tamamlanması sonrası ikinci yarıda zirve yaptı.

Bakasetas'ın 84. dakikadaki beraberlik golünün ardından galibiyet beklentisine giren taraftarlar, 90. dakikada Edin Visca'nın skoru 2-1'e taşıyan golüyle adeta sevince boğuldu.

Sosyal medyadan gol sevinçlerini paylaşan taraftarlardan bazılarının maçı izledikleri televizyonları yerinden çıkarmaya çalıştıkları, bazılarının da aileleriyle birlikte galibiyeti kutladıkları görüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz