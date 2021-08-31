Trabzonspor'un UEFA Gençler Ligi'ndeki rakibi Bosna Hersek'in Zvijezda 09 takımı oldu.

Trabzonspor Kulübünün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Sezonu şampiyon olarak tamamlayan 19 yaş altı takımımızın UEFA Gençler Ligi'ndeki rakibi Bosna Hersek'in Zvijezda 09 ekibi oldu. UEFA Gençler Ligi'ne 1. turdan başlayan takımımız, ilk maçı 29 Eylül'de deplasmanda, ikinci maçı 20 Ekim'de Trabzon'da oynayacak." denildi.



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