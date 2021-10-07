YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor'un vazgeçilmez beşlisi

Trabzonspor'un vazgeçilmez beşlisi

07.10.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğurcan, Edgar, Bakasetas, Hamsik ve Nwakaeme, bordo-mavili takımın bu sezon oynadığı 12 resmi maçın tamamında forma giyen 5 isim oldu

Trabzonspor'lu oyuncular Uğurcan Çakır, Edgar Ie, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik ve Anthony Nwakaeme, bordo-mavili ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi ile Süper Lig'de oynadığı 12 resmi maçın tamamında forma giyerek takımın vazgeçilmezleri olarak dikkati çekti.

Uğurcan Çakır ve Edgar Ie, uzatmaya giden Molde maçıyla birlikte toplam 12 karşılaşmanın tamamında 1110 dakika görev yaptı.

Slovak oyuncu Marek Hamsik 1075 dakika, Anthony Nwakaeme 1056 dakika, Anastasios Bakasetas ise 1024 dakika süre aldı.

Böylelikle yeni transferlerden en çok forma giyen isim, 12 karşılaşmada 1075 dakika oynayan Slovak oyuncu Marek Hamsik oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktıRus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı
PARTNER"O program benim için yıkım oldu""O program benim için yıkım oldu"
Trabzonlu balıkçıların yüzünü bol miktarda avlanan istavrit güldürdüTrabzonlu balıkçıların yüzünü bol miktarda avlanan istavrit güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor

Trabzon Namaz Vakitleri 7 Ekim Perşembe

İmsak
04:53
Sabah
06:17
Öğle
12:14
İkindi
15:26
Akşam
18:01
Yatsı
19:20

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Perşembe

Ayla Eczanesi
Ortahisar
Ayla Eczanesi
Ortahisar
Ayla Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana Demirspor, ''Demir Token'' satışına başlıyor

Adana Demirspor, ''Demir Token'' satışına başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'nin Abant kampını değerlendirdi:

Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'nin Abant kampını değerlendirdi:

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.