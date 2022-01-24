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Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan, sağlık kontrolünden geçirildi

24.01.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan, sağlık kontrolünden geçirildi

Trabzonspor'un Altınordu'dan transfer ettiği genç forvet Enis Destan sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Enis Destan'ın Medical Park Yıldızlı Hastanesinde bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kontrolde eko ve efor testine tabi tutulan futbolcumuza çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldı." ifadelerine yer verildi.

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