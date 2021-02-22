Trabzonspor'un zirve inadı

Süper Lig'de 28 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışının içine giren bordo-mavililer, 2021 yılında rakiplerine hiç kaybetmedi.

Bordo-mavililer, bu yıl oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmedi. En son 26 Aralık'ta Galatasaray'a sahasında 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra 58 günlük süre içerisinde yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçını da kazanarak yenilmezlik serisini 11'e yükseltmeye çalışacak.

- Avcı ile durdurulamıyor

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla kötü günleri geride bırakarak zirve yarışında kendine yer buldu.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Avcı'nın görev yaptığı 17 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve tek mağlubiyet alarak 42 puan elde etti.