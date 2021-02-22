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Trabzonspor'un zirve inadı

22.02.2021 10:49 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak şampiyonluk yarışı içine giren bordo-mavililer, hafta sonu Fenerbahçe'yi yenerek yenilmezlik serisini de 11 maça taşımayı amaçlıyor

Süper Lig'de 28 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışının içine giren bordo-mavililer, 2021 yılında rakiplerine hiç kaybetmedi.

Bordo-mavililer, bu yıl oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmedi. En son 26 Aralık'ta Galatasaray'a sahasında 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra 58 günlük süre içerisinde yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçını da kazanarak yenilmezlik serisini 11'e yükseltmeye çalışacak.

- Avcı ile durdurulamıyor

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla kötü günleri geride bırakarak zirve yarışında kendine yer buldu.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Avcı'nın görev yaptığı 17 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve tek mağlubiyet alarak 42 puan elde etti.

İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ligin 26. haftası sonunda 48 puanla 4. sırada bulunarak zirve yarışına katıldı.

- Fenerbahçe'yi yakalama şansı

Ligde oynadığı son 10 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, hafta sonunda sahasında 3. sıradaki Fenerbahçe ile puanlarını eşitlemeye çalışacak.

Zirve yarışı yolunda kritik bir müsabakaya çıkacak Karadeniz ekibi, maçı kazanması halinde puanını 51'e yükselterek rakibini yakalayacak.

Trabzonspor, ligin 8. haftası sonunda rakibi karşısında 11 puan geriye düşmüştü.

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