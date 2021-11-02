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Trabzon'un 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası'nda güz zamanı

02.11.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası'nda güz zamanı

Trabzon şehir merkezine en yakın yayla olan Akçaabat ilçesinin 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

1998 yılında hazırlanan Yayla-Kent Projesi ile inşa edilen bungalov tarzı evler ve sosyal tesislerle yerli ve yabancı ziyaretçilere uzun yıllardır konaklama imkanı sağlanan yayla, yaz aylarında düzenlenen farklı şenliklerle de binlerce kişiye ev sahipliği yapıyor.

Şehir merkezinden 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve son yıllarda doğaseverlerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer alan Hıdırnebi Yaylası, sonbaharda ziyaretçilerini alçak kesimlerde sarı ve kızıl tonlardaki bitki örtüsü, zirvelerde ise sis ile karşılıyor.

Yayla, ormanları, göletleri ve besicilerin eşlik ettiği küçükbaş hayvanlarıyla adeta kartpostallık görüntüler sunuyor.

Yaylaya gelenler doğa yürüyüşü ve safari imkanı bulurken fotoğraf meraklıları da sonbaharın en iyi karelerini yakalamaya çalışıyor.

Doğal seyir terası konumundaki Hıdırnebi Tepesi ise şehir manzarasının yanı sıra Karadeniz'in mavi sularını yayladan görmek isteyenleri konuk ediyor.

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