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Trabzon'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

15.03.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Trabzon'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla 8 ilçede yarın okullar tatil edildi, 5 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında 16 Mart Çarşamba eğitim-öğretime ara verildiği, ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, Araklı, Arsin, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde sadece taşımalı eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

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