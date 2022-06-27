Trabzon'un ilk seyir terası bu yıl sonunda hizmete girecek

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehre en hakim noktalardan birisi olan Boztepe'ye seyir terası yapılması için başlatılan çalışmaların yıl sonunda bitirileceğini söyledi.

Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası Projesi kapsamında çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulunan Genç, burada yaptığı açıklamada, Boztepe’nin proje ile Trabzon’un en cazip noktalarından birisi haline geleceğini belirtti.

Genç, yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda uygulanacak projede iki kent balkonu ve seyir terasının yer alacağına değinerek, "Doğal yüzey üzerinde kazı dolgu en az yapılacak şekilde yerden her noktada en az 20-30 santimetre yükseklikte çelik ayaklar üzerinde inşa ediyoruz. Bu ayaklar üzerinde ahşap yürüyüş platformu inşa edilecek. Yürüyüş platformumuzun genişliği 3 metre, seyir balkonlarında ise genişlik 20 metreyi buluyor. Yine projemiz içinde 2 adet kafeterya, 2 adet de cam kaplama teras yapılacak." ifadesini kullandı.

Cam teraslar haricindeki tüm yüzeylerin ahşap kaplama yapılacağını aktaran Genç, projedeki bütün ünitelerin dinlenme, gezinti ve izleme ağırlıklı olarak tasarlandığını vurguladı.

Genç, çalışmaları süren projenin 21 milyon 487 bin liraya ihale edildiğini, 24 Aralık 2022'de ise çalışmaların sonlanacağını sözlerine ekledi.

