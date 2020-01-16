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  4. Trafik akışını kolaylaştırmak için duba çalışması

Trafik akışını kolaylaştırmak için duba çalışması

BİLECİK HABERLERİ  | 16.01.2020 12:45 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin bazı noktalarında duba çalışması gerçekleştirildi.İl Trafik Komisyonu kararı gereği Cumhuriyet Caddesi ve Kaya Sokak’ta trafik akışını kolaylaştırmak amacıyla duba çalışması yapıldı.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin bazı noktalarında duba çalışması gerçekleştirildi.
İl Trafik Komisyonu kararı gereği Cumhuriyet Caddesi ve Kaya Sokak’ta trafik akışını kolaylaştırmak amacıyla duba çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında ayrıca araçların yanlış park uygulamalarını engellemek amacıyla bazı bölgelerde demir duba çalışması yapıldı.
Esnaf ve vatandaşlar da yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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