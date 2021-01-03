YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Trafik eğitimi için seferber oldular

Trafik eğitimi için seferber oldular

SAMSUN HABERLERİ  | 03.01.2021 12:57 | Son Güncelleme

Samsun’un Ladik ilçesinde jandarma ekiplerinin ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik sürdürdüğü trafik eğitimi çalışmaları büyük takdir topluyor.Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı, bir süre önce başlattığı trafik eğitimi çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Samsun’un Ladik ilçesinde jandarma ekiplerinin ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik sürdürdüğü trafik eğitimi çalışmaları büyük takdir topluyor.
Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı, bir süre önce başlattığı trafik eğitimi çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. İlköğretim çağındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen trafik eğitimleri, halkın büyük takdirini topluyor.

Önce ders sonra hediye kitap
Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, çocuklara küçük yaşlarda trafik bilinci oluşturacak eğitimlerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri, ilk olarak, korona virüsü tedbirleri nedeniyle 80’inci Yıl İlkokulu’ndan 15 öğrenciye çevrimiçi olarak trafik kuralları ağırlıklı ders sundu. Ekipler daha sonra derse katılan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek trafik boyama kitabı hediye etti.
Türkiye genelinde online programlar üzerinden trafik eğitimi verildiğini hatırlatan Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, “Bu tarz eğitim seferberlikleri bizim için kutsaldır. Jandarma olarak biz de elimizden gelen gayreti göstererek çocuklarımızı daha sağlıklı bir geleceğe taşımanın heyecanı ve sorumluluğu içerisindeyiz” dediler.
Yetkililer, uzaktan eğitimin devam ettiği sürece öğrencilere internetten trafik kuralları ile ilgili eğitim verilmeye devam edileceğini de sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

Samsun Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
06:22
Sabah
07:54
Öğle
12:44
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:51

Samsun Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazar

Ferah Eczanesi
Ilkadim
Kevser Eczanesi
Ilkadim
Sosyal Meskenler Eczanesi
Ilkadim
Denizevleri Eczanesi
Atakum
Medipark Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.