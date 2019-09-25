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Trafik ışıklarında dilenirken karşılaştılar! İşte o duygu dolu olay

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.09.2019 09:48 | Son Güncelleme

Sıkışan trafikte dilenen çocukları ve bu çocuklara farklı gözlerle bakan insanları dünyanın her yerinde görmek mümkün, John Thuo da bunlardan biri. İşte o hepinizin kalbini ısıtacak hikaye...

John Thuo Kenya’nın başkenti Nairobi’de yaşayan, yetim bir çocuk. Yoksul bir ülkede, ailesi olmadan yaşamaya çalışan John geçimini sağlamak için trafik ışıklarında araçlara yaklaşarak dilencilik yapıyor. Bir gün yaklaştığı bir araba, onun ve araç sahibinin kaderini değiştiriyor.

ARAÇLARDAN PARA İSTEYEN YETİM BİR ÇOCUK

John Thuo, Kenya’nın başkenti Nairobi’de trafik ışıklarında duran araçlara yaklaşarak para isteyen, yetim bir çocuk. Dünyanın her yerinde olduğu gibi yaklaştığı araçtakilerin ona farklı gözlerle bakmasına alışmış, ancak karnını doyurmak için bunu yapmak zorunda. İşte John Thuo'nun duygu yüklü hikayesi...

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