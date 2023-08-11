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Trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı, Antalya'da konser verdi

11.08.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Tan Taşçı, Bucak-Antalya kara yolunda geçirdiği trafik kazasına rağmen Antalya'daki konserini iptal etmeyerek, sevenleriyle buluştu.

Trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı, Antalya'da konser verdi

Bugün Burdur'un Bucak ilçesinde trafik kazası geçiren Taşçı, Bucak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından konser vermek için Antalya'ya geldi.

Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesi'nde saat 21.30'da başlayan konserde, sanatçı Taşçı sevenleri tarafından ayakta karşılandı.

Sahneye çıkan şarkıcıya, dinleyiciler "Geçmiş olsun Tan, iyi ki varsın" tezahüratlarıyla alkış tuttu.

O anlarda duygulanan sanatçı, konserden önce alandaki seyircileri selamladı.

Geçirdiği kaza sonrası hareketlerine dikkat ettiğini belirten Taşçı, "Bir kaza oldu, insanın başına bir şekilde bazı mücadeleler gelebiliyor, bir şeyler sebep oluyor. Ama atlattık, o da büyük ihtimalle sizin sayenizde, o yüzden hiç zorlanmıyorum bu sahnedeyken." dedi.

Taşçı, geçmiş olsun dilekleri için sevenlerine teşekkür etti.

Tan Taşçı'nın içerisinde bulunduğu 34 GPK 636 plakalı cip, Bucak-Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki 15 NK 616 plakalı tırla çarpışmıştı.

Kazada, Taşçı ile menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre yaralanmıştı.

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