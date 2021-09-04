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Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sporcunun anısına yelken açtılar

04.09.2021 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Yelken Federasyonunca düzenlenen yarışlara 10 kulüpten 164 sporcu katıldı - Oğlunu 5 yıl önce trafik kazası sonucu kaybeden anne Oya Uz: - "Hiçbir şey bir candan daha kıymetli, önemli değildir. Bir yere yetişiyor olmanız, yapacağınız neyse hiçbiri bir candan önemli değildir. Bu yüzden trafikte araç kullanırken beni hatırlayın, Ada'yı hatırlayın, aracınızı biraz daha dikkatli kullanın"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu 10 yaşında hayatını kaybeden Ada Uz, düzenlenen yelken yarışlarıyla anıldı.

Türkiye Yelken Federasyonunca Turgutreis Yelken Kulübünün ev sahipliğinde, "Zafer Kupası ve Ada Uz Yelken Yarışları" gerçekleştirildi. Akyarlar Mahallesi açıklarında, laser, optimist ve rüzgar sörfünde Techno 293 sınıfında düzenlenen yarışlara 10 kulüpten 164 sporcu katıldı.

Sporcuların dalgalarla ve birbirleri ile mücadelesinde renkli görüntüler oluştu. Yarışların tamamlanmasının ardından Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve TYF Muğla Temsilcisi Serdar Kayhan'ın da katıldığı törende, farklı kategorilerde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ada Uz anısına, sahilde kurulan lokma tezgahında döktürülen lokmalar, sporculara ve vatandaşlara ikram edildi.

Yarışları izleyen ve törene katılan Anne Oya Uz, AA muhabirine, anne ve baba olarak evlat kaybının çok acı olduğunu söyledi.

Oğlunu kaybettiğinde Bodrum'daki vatandaşların da üzüldüğünü anımsatan Uz, "Çalışkan, başarılı, yelken sporcusu, akıllı, dünyayı seven bir çocuktu. Hepsinden önemlisi bir çocuktu, evlattı. Onu kaybetmek çok üzücüydü. Fakat ardından çeşitli organizasyonlarla adını zikrederken, trafik farkındalığına dikkati çekmeye karar verdik." dedi.

Anlık davranışlar ya da dikkatsizliklerin istenmeyen sonuçlara neden olabildiğini işaret eden Uz, "Hiçbir şey bir candan daha kıymetli, önemli değildir. Bir yere yetişiyor olmanız, yapacağınız neyse hiçbiri bir candan önemli değildir. Bu yüzden trafikte araç kullanırken beni hatırlayın, Ada'yı hatırlayın, aracınızı biraz daha dikkatli kullanın."diye konuştu.

Ada Uz anısına yarışların geleneksel hale geldiğini belirten baba Ömer Uz da "Ada Uz anısına yapılabilecek, onu anmanın en güzel yollarından birinin bu olduğunu düşünüyorum. Organizasyonda emeği geçenlere ve yarışmacılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

​​Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 5 Haziran 2016'da, evlerinin önünden karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ilkokul öğrencisi yelken sporcusu Ada Uz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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