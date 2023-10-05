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  4. Trafik kazasında ağır yaralanan müezzin 15 günlük yaşam savaşını kaybetti

Trafik kazasında ağır yaralanan müezzin 15 günlük yaşam savaşını kaybetti

05.10.2023 13:36 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 21 Eylül tarihinde meydana gelen 2 kişinin öldüğü trafik kazası sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tavşanlı Pazar Cami müezzini Yasin Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 kişinin ölümü, 2 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan kaza, 21 Eylül tarihinde Tavşanlı ilçesi Kayı köyü yakınlarında meydana geldi. Kasım Yılmaz (40) idaresindeki 16 ABT 335 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu hazır beton şirketinin girişindeki menfez bendine çarptı. Kaza sonucunda araç içerisinde bulunan İsmail Yılmaz (69) ile Naile Yılmaz (67) yaşamını yitirirken, kazada yaralanan sürücü Kasım Yılmaz ile Tavşanlı Pazar Cami Müezzini Yasin Yılmaz (46) hastanede tedavi altına alınmıştı.

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yasin Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen iki hafta süren yaşam savaşını kaybetti.

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