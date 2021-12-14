Trafik kazasında hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi!

Erdal Şeyda Lafçı'nın kim olduğu ve hayatı son haberlerin ardından gündem oldu. Balıkesir'de geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı, Gülçin Ergül'ün sevgilisiydi. İşte Erdal Şeyda Lafçı'nın yaşı ve mesleği...

ERDAL ŞEYDA LAFÇI KİMDİR?

Önceki gün saat 20.00 sularında gerçekleşen trafiz kazası, İzmir-İstanbul Otoyolu Susurluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Şeyda Lafçı'nın kullanmakta olduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesi ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan otomobil, korkuluklara çarparak durabildi. Aracı kullanan Lafçı olay yerinde hayatını kaybetti. Aaraçta bulunan Hepsi grubunun eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül ise hafif şekilde yaralandı. Bir dönemin sevilen kız grubunda yer alan şarkıcı Gülçin Ergül ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

GÜLÇİN ERGÜL KİMDİR?

30 Ekim 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ergül, müziğe “Pera Güzel Sanatlar Akademisi”nde piyano eğitimi alarak başlamıştır. Atatürk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Çocuk Balesi Topluluğuna ve Çocuk Korosuna seçilmiştir; Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas’ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda uzun yıllar çocuk sanatçı olarak performans göstermiştir.

Okul hayatında orta ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde tamamlamıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünden mezun olarak lisans öğrenimini bitirmiştir. Uzun seneler Britney Spears, Kylie Minogue, Mariah Carey, Justin Timberlake gibi dünya starları ile çalışmış çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile pek çok dans için çalışmıştır. Lise döneminde özel şan dersleri almaya başlamıştır.

HEPSİ GRUBUYLA DAMGA VURMUŞTU

Kız arkadaşları Cemre Kemer, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ile kurmuş oldukları “Hepsi” grubuyla beraber 3 albüm ve 2 single çıkarmıştır. Pek çok dizide Hepsi ile beraber konuk oyuncu olarak oyunculuk yapmış ve kendileri de Hepsi 1 isimli TV dizilerini yapmışlardır. Şarkıcının Erdal Şeyda Lafçı ile sevgili olduğu biliniyordu.



