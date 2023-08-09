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Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş ve kızının cenazesi Batman'da defnedildi

09.08.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak ve 3 yaşındaki kızının cenazesi Batman'ın Kozluk ilçesinde toprağa verildi.

Elazığ'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Yasak'ın (31) kullandığı otomobil, dün gece Kayseri-Malatya kara yolunda şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Yasak ve 3 yaşındaki kızı Nazlı Yasak hayatını kaybetti, eşi Şükran Yasak ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Kasım Yasak ve kızının cenazeleri hastanedeki işlemlerin ardından yakınları tarafından alınarak Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü köyüne getirildi.

Burada yapılan törenin ardından baba ve kızının cenazeleri köy mezarlığında defnedildi.

Ailenin tatil için Elazığ'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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trafik kazası Uzman Çavuş Kayseri Batman Kozluk

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