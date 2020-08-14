YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Trafik kazasında iki kardeş yaralandı, Başkan Aydınhan gözaltında

Trafik kazasında iki kardeş yaralandı, Başkan Aydınhan gözaltında

İZMİR HABERLERİ  | 14.08.2020 13:46 | Son Güncelleme

İzmir’in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobil, iki kardeşin bulunduğu elektrikli motosiklete çarptı.

İzmir’in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobil, iki kardeşin bulunduğu elektrikli motosiklete çarptı. Kardeşler ağır yaralanırken, Başkan Aydınhan gözaltına alındı.
İzmir’in Urla ilçesinde Çeşme eski yolu üzerinde gece 02.00 sularında meydana gelen trafik kazasında, elektrikli motosiklette bulunan iki kardeş ağır yaralandı. Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobil, Melih Vardar ve Semih Vardar kardeşlerin bulunduğu elektrikli motosiklete çarptı. Her iki aracın da Çeşme’den İzmir yönüne seyrettiği kazada, Aydınhan yönetimindeki aracın çarpmasıyla elektrikli motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi. İki kardeş Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Soma Spor Kulübünde profesyonel futbolcu olan Melih Vardar’ın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Başkan Aydınhan, Urla Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı

Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı

İzmarite niyet, vatosa kısmet

İzmarite niyet, vatosa kısmet

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

İzmir Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:46
Sabah
06:18
Öğle
13:21
İkindi
17:08
Akşam
20:14
Yatsı
21:40

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Sakarya Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Bayraklı Eczanesi
Bayrakli
Kübra Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Genç şarkıcı Serra Arres’ten akustik müjdesi

Genç şarkıcı Serra Arres’ten akustik müjdesi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Büyükşehir’den 332 araçlık otopark

Büyükşehir’den 332 araçlık otopark

Huqqabaz İzmir’e geliyor

Huqqabaz İzmir’e geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.