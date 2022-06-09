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Trafik kazasında kaybettiği oğlunun okuluna atölye yaptırdı

09.06.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazasında kaybettiği oğlunun okuluna atölye yaptırdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir annenin 14 yaşındayken trafik kazasında yaşamını yitiren oğlunun adını yaşatmak için okuluna yaptırdığı robotik kodlama atölyesi açıldı.

Emel Gürhan, 28 Ekim 2021'deki trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Bekir'in mezun olduğu Kocahasanlı Ortaokuluna katkı sunmak için İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile görüştü.

Gürhan, Açıkyörük'ün önerisi üzerine okula hayırseverlerin de desteğiyle oğlunun adının verildiği robotik kodlama atölyesi yaptırdı.

Atölyenin açılışına Gürhan'ın yanı sıra Kaymakam Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Yusuf Açıkyörük de katıldı.

Kula, açılışta, Gürhan'a teşekkür plaketi takdim etti.

Açılışın ardından atölyeyi gezen ve öğrencilerle sohbet eden Gürhan, duygulu anlar yaşadı.

Gürhan, gazetecilere, oğlunun adının robotik kodlama atölyesinde yaşatılmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah öğrencilerin eğitim gördüğü bu atölyede bir değil 1000 Bekir çıkacak ve oğlumun adı hep yaşayacak. Acım bitmese de içim biraz ferahlayacak." ifadelerini kullandı.

Erdemli'de, geçen yıl 28 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki Bekir Gürhan yaşamını yitirmişti.

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