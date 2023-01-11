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  4. Trafik kazasında ölen müzisyen Hakan Yelbiz'in cenazesi Mersin'de defnedildi

Trafik kazasında ölen müzisyen Hakan Yelbiz'in cenazesi Mersin'de defnedildi

11.01.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Milas ilçesinde, dün kullandığı otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden müzisyen Hakan Yelbiz'in cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Eşi Sabine Ayper Yelbiz'in yaralandığı trafik kazasında yaşamını yitiren 47 yaşındaki müzisyenin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Mersin'e gönderildi.

Yelbiz için Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, müzisyenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda meslektaşı ve sanatçı katıldı.

Yelbiz'in naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından mezarlıkta defnedildi.

OLAY

Hakan Yelbiz'in kullandığı 35 BFR 639 plakalı otomobil, dün Milas-Söke kara yolunda dere yatağına devrildikten sonra ağaca çarpmıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan Yelbiz'in hayatını kaybettiği belirlenmiş, yaralanan eşi Milas Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Basgitar çalan Hakan Yelbiz'in aranjörlük ve prodüktörlük yaptığı, Mustafa İpekçioğlu ile kurduğu orkestrada görev almasının yanı sıra Hakan Altun başta olmak üzere birçok ünlü ismin albümünde imzasının bulunduğu öğrenilmişti.

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trafik kazası Müzisyen Mersin Muğla cenaze

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