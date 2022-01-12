Trafik kazasında sürücü ve yaralılar, öğrencilere yardım şartıyla uzlaştı

DENİZLİ - Denizli'de bir trafik kazasında 3 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü, mağdurlarla 80 öğrenciye mont ve ayakkabı yardımı yapma şartıyla uzlaştı.

Merkezefendi ilçesinde ağustos ayında meydana gelen trafik kazasında A.S. kullandığı otomobil karşı şeride geçerek bir restoranın bahçesinde oturan Bensu Kaska, Yakup Kaska ve Arzu Kaska'ya çarptı.

Kazada yaralanan Kaska Ailesi, yüzde 100 kusurlu bulunan sürücü Sarıdemir'den şikayetçi oldu.

Şikayeti inceleyen Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, olayın davaya dönüşmemesi için taraflarla görüşerek uzlaşmaya davet etti.

Cumhuriyet Savcısı İsmail Can Küçükkaraca ve uzlaştırmacı yardımıyla ayrı ayrı görüşülen taraflar, bir araya getirildi.

Görüşme sonucu A.S.'nin, hatalı olduğunu kabul ederek mağdurlardan özür dilemesi, Zehra-Nihat Moralıoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören 80 öğrenciye mont ve ayakkabı yardımı yapması, 100 fidan bağışında bulunması ve Türk Kızılay'da ilkyardım eğitimi almayı kabul etmesi şartlarıyla uzlaşma sağlandı.

