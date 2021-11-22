Trafik polisi araç altında kalmaktan kurtardığı kediyle uygulamaya devam etti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, uygulama sırasında otomobilin altına giren kediyi ezilmekten kurtaran trafik polisi, görevini bir süre kucağına aldığı kediyle sürdürdü.

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis merkezi önünde yaptıkları gece uygulaması esnasında durdurdukları bir otomobilin altına kedinin girdiğini gördü.

Sürücüden aracı hareket ettirmemesini isteyen bir trafik polisi, aracın altından çıkardığı sokak kedisini severek, yol kenarına bıraktı.

Kedinin tekrar yanına geldiğini görünce kucağına alan polis, uygulamayı bir süre kediyle sürdürdü.

Polis memurunun omuzuna çıkan, kullandığı tabletin üzerinde gezinen kedi renkli görüntüler oluşturdu.

Sokak kedisi, daha sonra mahalle arasına girerek gözden kayboldu.



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