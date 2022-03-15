Trafik polisi kazazedeye üşümemesi için montunu verdi

Samsun'da tırla otomobilin çarpıştığı ve 5 kişinin hafif yaralandığı trafik kazasına müdahale eden trafik polisi, kazazedelerden birine üşümesin diye montunu giydirdi.

Hayrullah Kulaç'ın kullandığı 55 ACK 605 plakalı tır, Samsun Ankara kara yolu Karageçmiş mevkisinde, aynı yönde seyir halindeki Veli Doğanay (37) idaresindeki 06 YA 8881 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobilin tırın altına girdiği kazada, sürücü Doğanay ile yanındaki Fatma Doğanay (37) ve Hatice Doruk (35), Ramazan (49) ve Münise Şahin (45) hafif yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekibi, yaralıları araçtan indirdi.

Ekipte görevli bir trafik polisi, sağlık ekipleri gelinceye kadar üşümemesi için montunu çıkararak yaralılardan Fatma Doğanay'a verdi.

Sağlık ekiplerince Kavak ve Havza devlet hastanelerine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

