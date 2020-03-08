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Trafik polislerinden çiçekli denetim

OSMANİYE HABERLERİ  | 08.03.2020 13:27 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde trafik polisleri denetim yapıp kadınlara çiçek verdi.İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinin değişik noktalarında yaptıkları uygulamalarda durdurdukları araçlardaki kadınlara “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla çiçek verip günlerini kutladı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde trafik polisleri denetim yapıp kadınlara çiçek verdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinin değişik noktalarında yaptıkları uygulamalarda durdurdukları araçlardaki kadınlara “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla çiçek verip günlerini kutladı. Çiçek vererek sürpriz yapan polislere teşekkür eden kadınlar, "Bizim polislerimiz dünyanın en iyi kalpli insanları. Allah Türk polisine güç kuvvet versin. Onlar sayesinde huzurlu ve rahat bir hayat sürüyoruz. Bak işte bugünde bizleri unutmamışlar. Daima halkının, vatandaşın yanındalar. Bu anlamlı günde bu güzel jestleri için onlara çok teşekkür ediyoruz” dediler.
Düziçi İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım’da bu özel günde ekiplerinin yanında uygulamaları takip etti.

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Osmaniye Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

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Sabah
06:49
Öğle
12:51
İkindi
16:08
Akşam
18:43
Yatsı
19:57

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Efendioğlu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Yaycıoğlu Eczanesi
Merkez
Atcı Eczanesi
Kadirli
Cemalpaşa Eczanesi
Kadirli
Hayat Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
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