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Trafik timlerine sürüş teknikleri eğitimi verildi

MUĞLA HABERLERİ  | 06.03.2020 13:00 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, farklı ilçelerden gelen 3 Komiser yardımcısı, bir baş polis ile 19 polise sürüş teknikleri eğitimi verildi.Fethiye’de 1 ay süren eğitimlere, 3 komiser yardımcısı, 19 polis memuru ve bir baş polis katıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, farklı ilçelerden gelen 3 Komiser yardımcısı, bir baş polis ile 19 polise sürüş teknikleri eğitimi verildi.
Fethiye’de 1 ay süren eğitimlere, 3 komiser yardımcısı, 19 polis memuru ve bir baş polis katıldı. Eğitmen Emrah Oflaz ile Gökhan Genç tarafından verilen eğitimde, trafik timlerinde çalışan personelin yenilik ve gelişmelere uyum sağlaması, çalışma alanları ile ilgili becerilerini arttırmaları amacıyla eğitim verildi. Eğitimlerini ardından düzenlenen sınavda başarılı olan polisler, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.
Törende konuşma yapan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye’de nüfusuyla beraber her geçen gün artan bir trafik yoğunluğunun yaşandığını söyledi.
Trafikte yaşanan sorunların çözümünde trafik polislerinin büyük çaba sarf ettiğini belirten Şahiner, “İlçede Şubat’ta 10 bin 678 araç sorgulanmış, bin 466 araca alkol denetimi yapılmıştır. Trafik cezası uygulanan 960 araca 579 bin 662 lira ceza kesilmiş. Şubat ayında 78 sürücünün ehliyetine alkolden el konuşmuş, 238 araç da trafikten men edilmiş” dedi.
Şahiner, 163 bin nüfuslu ilçede yaklaşık 110 bin araç bulunduğunu dile getirdi.
Fethiye’deki araç sayısının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu vurgulayan Şahiner, ilçede yaşanan trafik sorunlarıyla polislerin var güçleriyle mücadele ettiğini ifade etti.

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