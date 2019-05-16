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Trafikte cam yerine arka kapıyı açarak serinledi!

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 16.05.2019 12:05 | Son Güncelleme

Antalya’da trafikte sağ arka kapısı açık şekilde ilerleyen otomobil tehlike oluşturdu. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamaralarına da yansıdı.

Trafikte cam yerine arka kapıyı açarak serinledi!

Antalya'nın Serik ilçesinde vatandaşlar trafikte gördüklerine inanamadı. D 400 karayolunda trafikte seyreden bir otomobilin içindeki şahıslar aracın sağ arka kapısını açarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yaklaşık 70 kilometre hızla seyreden otomobilin sağ arka kapısı, şahıslarca açılarak kazaya davetiye çıkarıldı. Açık kapıdan bir kişinin zaman zaman kafasını çıkardığı da görüldü. Tehlikeli yolculuk bir tur midibüsü içindeki vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Araç alt geçit yan yola girip gözlerden kayboldu. Şahısların kapıyı bozuk olduğu için mi yada serinlemek için mi açtıkları merak konusu oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya trafik

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