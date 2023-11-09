YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

09.11.2023 07:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da ağaç yüklü traktör ile kamyonetin karıştığı kazada ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan 4 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Kaza, Kastamonu-Sinop karayolu Hasköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde inşaatta çalıştığı öğrenilen Mehmet Şerif G. yönetimindeki 37 AAP 325 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan Halil E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kavak ağacı yüklü traktör ile çarpıştı.

Yaşanan kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Şerif G. ile traktörde bulunan sürücü Halil E. ve yolcular Satı Emiroğlu, Satiye E. ve Fedim E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Satı Emirailoğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Satı Emirailoğlu’nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay’da 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandıHatay’da 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Ağrı’da, İş Sendikası’nın hizmetiyle üniversite hayalleri gerçek oluyorAğrı’da, İş Sendikası’nın hizmetiyle üniversite hayalleri gerçek oluyor
Fatih’te iş makinesi tramvay hattının tellerini kopardıFatih’te iş makinesi tramvay hattının tellerini kopardı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 9 Kasım Perşembe

İmsak
05:51
Sabah
07:18
Öğle
12:34
İkindi
15:14
Akşam
17:39
Yatsı
19:01

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Perşembe

Ceyda eczanesi
Ihsangazi
İğdir eczanesi
Arac
İnebolu eczanesi
Inebolu
Abana eczanesi
Abana
Yurt eczanesi
Merkez
Akçaoğlu eczanesi
Arac
Emin eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisiyle yaşadığı ilişkiyi 'yaz aşkı' diyerek savundu

Öğrencisiyle yaşadığı ilişkiyi 'yaz aşkı' diyerek savundu

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Ayrılmayı kabul etmeyen sevgilisini silahla vurarak öldürdü

Ayrılmayı kabul etmeyen sevgilisini silahla vurarak öldürdü

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.