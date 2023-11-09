Traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kaza, Kastamonu-Sinop karayolu Hasköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde inşaatta çalıştığı öğrenilen Mehmet Şerif G. yönetimindeki 37 AAP 325 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan Halil E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kavak ağacı yüklü traktör ile çarpıştı.

Yaşanan kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Şerif G. ile traktörde bulunan sürücü Halil E. ve yolcular Satı Emiroğlu, Satiye E. ve Fedim E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Satı Emirailoğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Satı Emirailoğlu’nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

