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  4. Traktör uçuma yuvarlandı: Aynı aileden 1’i ağır 4 kişi yaralandı

Traktör uçuma yuvarlandı: Aynı aileden 1’i ağır 4 kişi yaralandı

23.08.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde orman kesiminden dönen ailenin bulunduğu traktör, 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Traktör uçuma yuvarlandı: Aynı aileden 1’i ağır 4 kişi yaralandı

Kaza, Çaybaşı köyü Oğulbeyi Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman kesiminden sonra evlerine dönmek için ailenin bulunduğu, Selahattin Y. idaresindeki 37 AAL 580 plakalı traktör, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü Selahattin Y. ile Şerife Y., Eda Nur Y. ve Lütfiye Y. traktörün altında kalarak sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Eda Nur Y., ilk müdahalesinden sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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