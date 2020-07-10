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Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

AYDIN HABERLERİ  | 10.07.2020 18:09 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Kaza, Germencik Selatin Mahallesi’nde meydana geldi.

Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Aydın’ın Germencik ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Germencik Selatin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güngör Yergök (40) idaresindeki 16 L 8779 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yergök’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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