YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

14.11.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Malatya Caddesi ile Kümbet Caddesi kavşağında meydana geldi.

Traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Malatya Caddesi’nden dönüş yapmak isteyen Karadede I. yönetimindeki 46 VK 329 plakalı traktörle şehir merkezinden Nurhak kavşağı yönüne ilerleyen Şeref E.’nin kullandığı 46 AAB 603 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Döne E. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerine devam ediliyor.

Traktör sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandıKahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Tatvan’da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralıTatvan’da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Kağıthane’de kırmızı ışıkta bekleyen lüks araca silahlı saldırı: 1 ölüKağıthane’de kırmızı ışıkta bekleyen lüks araca silahlı saldırı: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
kaza

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 15 Kasım Salı

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:22
İkindi
15:05
Akşam
17:29
Yatsı
18:47
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.