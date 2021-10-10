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Trakya illerindeki vaka artışı sürüyor

10.10.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli ve Edirne, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldı

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yükseliş devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 97,61 iken söz konusu tarihlerde 171,18'e yükseldi.

Edirne, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldı.

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranında, ülke genelinde 1. sırada yer alan Kırklareli'nde de vakaların artışı sürüyor.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı, Kırklareli'nde 98,69 iken son verilerde 200,7 olarak açıklandı.

Kırklareli de Edirne gibi vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasına girdi.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 140,14'ten 141,06'ya yükseldi.

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranında Türkiye genelinde Kırklareli 1'inci, Edirne 7'nci sırada yer alıyor.

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