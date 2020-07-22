Kurulduğu 1982 yılından bu yana Türk yüksek öğretiminin önemli üniversitelerinden biri olan ve yetiştirdiği on binlerce öğrencisi ile ülkeye ve bölgeye önemli katkılar sağlayan Trakya Üniversitesi, 38. yaşını kutladı.

Özel gündemle toplanan Senato’da Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptığı sunumla Trakya Üniversitesinin geçmişine, bugününe ve geleceğine projeksiyon tuttu.

İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın selamlamasıyla başlayan Senato’da Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sela Can Dökmeci ve Batuhan Işık, bir müzik dinletisi sundu.

Trakya Üniversitesinde kurum aidiyeti oluşturacak güzel bir geleneğin başlangıcı olarak gördükleri kuruluş yıl dönümü kutlamalarını gelecek yıllarda da sürdürmeyi planladıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu; Edirne’de yüksek öğretim tarihi, Trakya Üniversitesinin kuruluş aşamaları ile Trakya Üniversitesinde geçmiş dönemde yapılan çalışmalardan bahsederek rektörlük süresi boyunca yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Trakya Üniversitesinin 38. kuruluş yıl dönümü münasebeti ile düzenlenen Senato, pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

