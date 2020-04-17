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Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından önemli başarı

EDİRNE HABERLERİ  | 17.04.2020 11:01 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, bbyhaber.com internet sitesinde düzenlenen kütüphaneler arası infografik yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü.Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayınlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkan Bilgi ve Belge Yönetimi Haber Portalı Bbyhaber.com internet sitesi tarafından, Kütüp-Anne Platformu ortaklığı ve Yordam Bilişim sponsorluğunda düzenlenen Kütüphaneler Arası İnfografik Yarışmasına, Türkiye genelinde 13 kütüphane katıldı.Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde görevli Kütüphaneci Çağdaş Bavkır ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Merve İstil’in hazırlamış olduğu tasarım, oylamada en yüksek puanı alarak birinci seçildi ve 750 TL değerinde kitap ödülünü üniversiteye kazandırdı.

Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, bbyhaber.com internet sitesinde düzenlenen kütüphaneler arası infografik yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü.
Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayınlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkan Bilgi ve Belge Yönetimi Haber Portalı Bbyhaber.com internet sitesi tarafından, Kütüp-Anne Platformu ortaklığı ve Yordam Bilişim sponsorluğunda düzenlenen Kütüphaneler Arası İnfografik Yarışmasına, Türkiye genelinde 13 kütüphane katıldı.
Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde görevli Kütüphaneci Çağdaş Bavkır ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Merve İstil’in hazırlamış olduğu tasarım, oylamada en yüksek puanı alarak birinci seçildi ve 750 TL değerinde kitap ödülünü üniversiteye kazandırdı. Yarışmanın sonuçlarının açıklanmasının ardından, Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin, Kütüphaneci Çağdaş Bavkır ve Merve İstil, Rektör Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret ederek başarıyı paylaştı.
Ziyarette, Kütüphaneci Çağdaş Bavkır infografik üzerinden kütüphane hakkında bilgiler verdi. 500 kişinin aynı anda ders çalışabildiği Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde, 168 bin 701 basılı kitap bulunuyor. 2019 yılında kütüphaneye gelen toplam kullanıcı sayısı 738 bin 247 ve ödünç verilen toplam materyal sayısı da 34 bin 514 olarak gerçekleşti. Basılı kaynaklara ek olarak aynı zamanda 487 bin 209 e-kitap ile de hizmet veren kütüphanenin 8 bin 486 kitap dışı materyali ve 7 bin 569 tez ile 2 milyon 100 bin elektronik tez kaynağı bulunuyor. Ayrıca Ayşekadın Şube Kütüphane, 8 bin 527 basılı kaynak ile Millet Kıraathanesi ise 6 bin 350 basılı kaynakla hizmet veriyor.

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