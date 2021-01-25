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Trakya Üniversitesi'nde yağmur bahçeleri kuruldu

25.01.2021 11:12 | Son Güncelleme:
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Trakya Üniversitesi'nde yağmur bahçeleri kuruldu

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinin kampüslerine yeşil altyapı uygulamaları kapsamında "yağmur bahçeleri" kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan, Ayşekadın ve Makedonya yerleşkelerinde kurulan yağmur bahçeleri suyun doğal döngüsünde doğru yönetimine olanak sağlayacak.

Bir yüksek lisans tezinden yola çıkılarak ortaya konan ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Gökçen Bayrak tarafından yönetilen projede, sel ve su baskınları, su kalitesinde bozulma, yüksek maliyet gibi olumsuz etkilerin de ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Yağmur bahçelerinin yer seçiminde toprak yapısı, yağmur suyu akış yönleri incelendi, yapılara uzaklık, yeraltı suyu mevcudiyeti, altyapı elemanları, bitki örtüsü ve kirletici kaynaklar gibi etkenler de dikkate alındı.

Proje Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi desteğiyle yağmur sularından bakır, çinko, kadmiyum, kurşun, fosfor, florür, klorit, bromat, klorür, bromür, klorat, nitrat, fosfat, sülfat, nitrit analizleri yapılmasına da imkan sağlayacak.

-Yağmur bahçeleri nedir?

Yağmur bahçeleri çatılardan, yollardan ve kaldırımlardan akan yağmur sularının toprak tarafından emilmesine yardımcı olan alanlar olarak tarif ediliyor.

Çevrelerine göre daha alçak yerlere yapıldığından yağmur sırasında suyun kendiliğinden toplandığı yağmur bahçelerine bölgeye özgü bitkiler, kır çiçekleri, bodur ağaçlar, uzun ömürlü çiçekli bitkiler dikilebiliyor.

Bu alanlarda biriken yağmur suları bitkilerin kök sistemleri tarafından tutulup ve topraktan yavaşça süzülerek yeraltına ulaştırılıyor.

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