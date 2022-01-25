Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a araç girişi başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente giriş kısıtlamasının kaldırıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Değerli İstanbullular. Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır." paylaşımını yaptı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz