Trakya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Edirne'de kutlamalar kapsamında Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen konfederasyon ve sendika üyeleri, Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Edirne Temsilcisi Zeki Şişko, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Dünyanın büyük bir bölümünde emekçilerin, 1 Mayıs'ı daha da ağırlaşan sorunlarla mücadele ederek karşıladığını belirten Şişko, "Yaşanan şartlar altında tek çare sendikal örgütlenmedir. Kayıt dışı, kuralsız çalışan motorlu kuryelerden, merdiven altı imalathanelerde üretim yapan tekstil işçilerine kadar farklı işkollarındaki tüm güvencesiz işçiler sendikal örgütlenmenin koruyucu şemsiyesi altına alınmalıdır." diye konuştu.

- Tekirdağ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya gelen Hak-İş Konfederasyonu üyeleri, Tekirdağ'da basın açıklaması yaparak taleplerini iletti.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika temsilcileri ve üyeleri Valilik önünde toplandı.

Grup adına basın açıklaması yapan Hizmet-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Aykut Aktemur, tüm emekçilerin birlikte üreterek büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğini söyledi.

İstihdam yaratacak yatırım alanlarının artırılmasını, sürdürülebilir kalkınmayı, ekonomik alt yapının güçlendirilerek sosyal ve ekonomik refahın artırılmasını talep ettiklerini belirten Aktemur, "Sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikalaşmanın teşvik edilmesini istiyoruz. Tüm dünyada yeni bir sendikal düzenin inşası için sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çorlu ilçesinde de Şehitlik önünde toplanan grup, Omurtak Caddesi'nden yürüyerek Atatürk Meydanı'na geldi.

Sendika ve katılımcı grupların temsilcileri tarafından konuşmalar yapıldı.

- Kırklareli

Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplandı.

Şube Başkanı İbrahim Arı burada yaptığı konuşmada, HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için meydanlarda olduğunu belirtti.

Tüm emekçileri, erdemli ve şeffaf sendikacılık için, dünya sendikal hareketi ile dayanışma için, demokrasi ve sosyal adalet için HAK-İŞ ile birlikte mücadeleye davet ededen Arı, şöyle konuştu:

"Tüm emekçilerimizle hep birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs'ta ülkemizin, bölgemizin bütün emekçileri, mağdurları, mazlumları ile tüm insanlık adına dayanışmamızı yinelemek için buradayız. Biliyoruz ki dünyamız bir, derdimiz, kederimiz, mutluluğumuz bir. 'Biz 84 milyon vatandaşımızla hep birlikte Türkiye'yiz' diyoruz. Hepimizin eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz. HAK-İŞ olarak istihdam yaratacak yatırım alanlarının artırılmasını, sürdürülebilir kalkınmayı, ekonomik alt yapının güçlendirilerek sosyal ve ekonomik refahın artırılmasını talep ediyoruz. Sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikalaşmanın teşvik edilmesini istiyoruz."

Lüleburgaz ilçesinde de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu'nun düzenlediği 1 Mayıs törenine Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nden siyasi parti ve sendikalar katıldı.

Polis noktasında arandıktan sonra alana giren kalabalık yeni tören alanından Kongre Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe CHP Kırklareli Milletvekilleri Türabi Kayan, Vecdi Gündoğdu, Kristal İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de katıldı.

Kongre Meydanı'nda 1 Mayıs Tertip Komitesi adına Eğitim Sen İlçe Temsilcisi Mehmet Sezgin, Kristal İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş, Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Özmüş birer konuşma gerçekleştirdi.

