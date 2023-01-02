Trakya'da 41 bin 715 evcil hayvan kayıt altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında başlattığı uygulama 31 Aralık 2022'de sona erdi.

Tarım ve Orman müdürlüklerinde ya da veterinerlerde uygulanan çip işleminin ardından hayvanlar "Ev Hayvanı Kayıt Sistemi"ne dahil edildi.

Söz konusu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre idari para cezası uygulanacak.

Kırklareli'nde 10 bin 300, Edirne'de 8 bin 922, Tekirdağ da ise 22 bin 493 evcil hayvan kayıt altına alındı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, evcil hayvanlarını kayıt altına aldıran hayvanseverlere teşekkür etti.

Uygulama ile sahipsiz hayvan sorununun çözüleceğini ifade eden Aksoy, çip uygulaması ile sokakta bulunan hayvanın kime ait olduğunun en hızlı şekilde tespit edilebileceğini kaydetti.

