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Trakya'da 41 bin 715 evcil hayvan kayıt altına alındı

02.01.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da evcil hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi kapsamında 41 bin 715 hayvana mikroçip takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında başlattığı uygulama 31 Aralık 2022'de sona erdi.

Tarım ve Orman müdürlüklerinde ya da veterinerlerde uygulanan çip işleminin ardından hayvanlar "Ev Hayvanı Kayıt Sistemi"ne dahil edildi.

Söz konusu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre idari para cezası uygulanacak.

Kırklareli'nde 10 bin 300, Edirne'de 8 bin 922, Tekirdağ da ise 22 bin 493 evcil hayvan kayıt altına alındı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, evcil hayvanlarını kayıt altına aldıran hayvanseverlere teşekkür etti.

Uygulama ile sahipsiz hayvan sorununun çözüleceğini ifade eden Aksoy, çip uygulaması ile sokakta bulunan hayvanın kime ait olduğunun en hızlı şekilde tespit edilebileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
kedi Tarım ve Orman Bakanlığı evcil hayvanlar

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