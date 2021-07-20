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Trakya'da acemi kasaplar hastanelik oldu

20.07.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da acemi kasaplar hastanelik oldu

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, hastaneye başvurdu.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralandı.

Edirne'de bıçakla yaralanan ya da kurbanlığı devirmeye çalışırken darbe alan 6 kişi, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine başvurdu.

Özel araçlarıyla hastanelere getirilen "acemi kasapların" bazıları ayakta tedavi edildi.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de kurban keserken yaralanan toplam 59 kişi çeşitli hastanelere başvurdu.

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