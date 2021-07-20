Trakya'da acemi kasaplar hastanelik oldu

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, hastaneye başvurdu.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralandı.

Edirne'de bıçakla yaralanan ya da kurbanlığı devirmeye çalışırken darbe alan 6 kişi, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine başvurdu.

Özel araçlarıyla hastanelere getirilen "acemi kasapların" bazıları ayakta tedavi edildi.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de kurban keserken yaralanan toplam 59 kişi çeşitli hastanelere başvurdu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz