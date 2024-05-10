Trakya'da AK Partili kadınlar Filistinli anneler için toplandı

Edirne'de, "Gazze'de her gün 37'si anne, 63 kadın ölüyor" yazılı pankart taşıyan kadınlar, Saraçlar Caddesi'nde bir araya geldi.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, burada yaptığı açıklamada, Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 34 bin 683 kişi öldüğünü, Birleşmiş Milletler raporuna göre ölenlerden 9 bininin kadın olduğunu belirtti.

Gazze'de günde 63 kadın öldüğünü ve bunların 37’sinin ise anne olduğunu ifade eden İnce, şunları kaydetti:

"Gazze’deki her 5 kadından 4’ü, aile bireylerinden en az birinin üst üste iki öğün yiyemediğini ifade ediyor. Çocuklar, annelerinin gözü önünde eriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş milletler ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi 'savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz.

Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve hanımefendinin çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişim tüm dünyaya örnek oluyor. Hamas’ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttur. Ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah’ta artarak devam eden saldırılar İsrail’in niyetini ortaya koymuştur. "

İnce, anneler olarak İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunarak ateşkes için bir adım beklediklerini dile getirdi.

Açıklamaya destek veren vatandaşlardan Mehmet Kaya da İnce'yi konuşması dolasıyla tebrik etti. Masum insanların, bebeklerin, annelerin ölmemesi gerektiğini dile getiren Kaya, dünyanın İsrail'e dur demesi gerektiğini, boykot edilmesi gerektiğini kaydetti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Kaya bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Açıklamaya AK Parti Edirne İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı ve partililer katıldı.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanlığınca İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Ben bir anneyim", "Anne katili İsrail", "Gazze'de ölenlerin yüzde 70'inden fazlası kadın ve çocuk" yazılı dövizler taşıdı.

İl Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, açıklamasında anneler gününün öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin ağır bir imtihanı olduğunu söyledi.

Filistin'de, Gazze'de ve Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anneliğin hiç bu kadar zor olmadığını belirten Genim, herkesin okuldan gelecek çocuklarını beklerken, Gazzeli annelerin ise çocuklarına verebilecek bir lokma ekmeği beklediğini kaydetti.

Okula giden çocuğu olan annelerin çocuklarının kitaplarına isim yazarken, Gazzeli annelerin ise cesetleri teşhis edebilmesi amacıyla çocuklarının kollarına isim yazdığını vurgulayan Genim, şunları kaydetti:

"İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şerifine düzenlediği saldırıda 34 bin 683 kişi öldü, 78 bin 18 kişi yaralandı. Birleşmiş milletler kadın biriminin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı ise 2 bin 100 kişi. Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Biz anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, ateşkes için bir adım bekliyoruz."

Tekirdağ'da da İl Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere, Hasan Ali Yücel Meydanı'nda açıklama yaptı.





